Pinto da Costa: «Em princípio não temos de vender»

Apesar dos altos prejuízos contabilizados no último relatório e contas, Pinto da Costa acredita que não vai haver necessidade de vender nenhum dos principais ativos no mercado de janeiro, confiando totalmente nos planos de Fernando Gomes, administrador para a área financeira, para evitar que isso venha a acontecer.

"Em princípio não temos de vender, mas se aparecerem propostas irrecusáveis... Ainda só recebemos 20 milhões de euros dos 60 milhões de euros do Otávio, por isso estamos tranquilos. Tendo em conta os projetos que serão concretizados pelo doutor Fernando Gomes e pelo FC Porto, penso que não será necessário vender", explicou o líder dos dragões, à margem de um congresso de agências de viagem e turismo, que decorreu esta quinta-feira na Alfândega do Porto, numa declaração que por certo terá agradado bastante a Sérgio Conceição.

Pinto da Costa foi ainda questionado sobre a recente derrota do FC Porto frente ao Barcelona, em jogo a contar para a 5ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Um desaire que não muda as ambições de seguir em frente na prova.

"As próprias pessoas de Barcelona, vi o jogo ao lado do presidente, reconheceram que não merecíamos perder. Foi um sentimento geral, mas agora quando se perde não se pode ficar a carpir as derrotas, tem é de se preparar a vitória seguinte. Se vencermos o jogo de dia 13 [contra o Shakhtar] conseguimos um dos objetivos da época de chegar aos oitavos-de-final", considerou o presidente.