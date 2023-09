Pinto da Costa: «Estamos preparados para honrar a memória de Américo»

Jorge Nuno Pinto da Costa reagiu, este sábado, ao falecimento de Américo, histórico guarda-redes do FC Porto, que faleceu esta sexta-feira, aos 90 anos. Em declarações aos meios do clube, o presidente dos dragões recordou um guardião "extraordinário", que "está ligado à história" dos azuis e brancos."O Américo foi um jogador que conheci bem, ainda como dirigente, e está ligado à história do FC Porto quando era mais raro vencermos títulos. Foi o guarda-redes que venceu a Taça de Portugal com o José Maria Pedroto como treinador, na primeira passagem dele, e era extraordinário. Tinha um estilo totalmente diferente do que hoje é normal. Recordo-me que, fossem pontapés de canto ou cruzamentos, ele saía-se sempre nem que fosse no limite da área para tentar cortar as jogadas", lembrou o dirigente máximo dos portistas, garantindo que será um nome "eterno" na história do clube e que deixará "muita saudade"."Foi um grande guarda-redes, e sobretudo um grande homem. Ainda recentemente tivemos o prazer de lhe entregar um Dragão de Ouro, que ele mereceu bem. Deixa muita saudade, mas é a vida. Estamos preparados para honrar a memória dele. Para todos os que o viram jogar e lidaram com ele certamente será eterno", finalizou.