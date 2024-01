Pinto da Costa evoca Pedroto: «É importante não deixar cair a memória de quem engrandeceu o FC Porto»

A propósito do 39.º aniversário da morte de José Maria Pedroto, ocorrida a 7 de janeiro de 1985, José Neto reuniu os alunos do ISMAI no Auditório Fernando Sardoeira Pinto, no Museu FC Porto, para 'Re(visitar) Pedroto'. Na linha da frente da plateia esteve, entre outros, Jorge Nuno Pinto da Costa, que evocou o mestre. "É importante não deixar cair a memória desses homens que engrandeceram o FC Porto", afirmou o presidente, de 86 anos, na referida cerimónia ocorrida esta segunda-feira."É importante porque fez ontem 39 anos que ele faleceu, foi uma grande perda para o FC Porto. É evidente que a vida tem de continuar, e continuou, o FC Porto seguiu o seu rumo, mas sem nunca esquecer aqueles que contribuíram para o engrandecimento do clube. Há vários nomes importantes, o José Maria Pedroto é um deles, por isso estive a evocar a sua memória e a ouvir o professor José Neto, que nos traz autênticas lições. Temos que compreender, e eu tenho feito de tudo para que o seu nome seja perpetuado, mas é evidente que são 39 anos e quem tiver 40 vai saber o que era José Maria Pedroto pelo que ouviu contar", acrescentou Pinto da Costa, em declarações à comunicação portista."É importante porque fez ontem 39 anos que ele faleceu, foi uma grande perda para o FC Porto. É evidente que a vida tem de continuar, e continuou, o FC Porto seguiu o seu rumo, mas sem nunca esquecer aqueles que contribuíram para o engrandecimento do clube. Há vários nomes importantes, o José Maria Pedroto é um deles, por isso estive a evocar a sua memória e a ouvir o professor José Neto, que nos traz autênticas lições. Temos que compreender, e eu tenho feito de tudo para que o seu nome seja perpetuado, mas é evidente que são 39 anos e quem tiver 40 vai saber o que era José Maria Pedroto pelo que ouviu contar", concluiu o presidente.Vítor Baía, Jaime Magalhães, Rui Barros, entre outros antigos jogadores também marcaram presença na palestra. Igualmente na plateia esteve António Frasco, que recordou assim o mestre: "Foi um privilégio enorme trabalhar com o senhor Pedroto. É uma saudade enorme, era uma pessoa que tinha um conhecimento enorme sobre o futebol e sobre o que iria acontecer no futuro. Conseguiu levar-nos a tirar o curso de treinador para, quando acabássemos a nossa carreira, tivéssemos a oportunidade de ter outra carreira. Ele antevia que os juízes de linha iam ter uma importância capital no futebol. Foi um gosto enorme, uma pessoa alegre que conseguia pôr a equipa a jogar de uma forma fantástica. É uma figura inesquecível do FC Porto e penso que isto é muito importante porque o futuro do FC Porto depende daquilo que se fez no passado."