Pinto da Costa: «Gonçalo Ribeiro é uma certeza para o futuro»

"O Gonçalo Ribeiro é um jovem já com uma grande experiência e conhecimento do clube", começou por afirmar Pinto da Costa, esta sexta-feira, a propósito da renovação do contrato do guarda-redes até 2028."É uma certeza para o futuro, não tenho a mínima dúvida de que terá uma carreira muito boa, promissora e feliz e que no futuro será o guarda-redes do FC Porto. Tem tudo para isso", prosseguiu o presidente do FC Porto, traçando, depois, as qualidades de Gonçalo Ribeiro."Tem estatura, inteligência e intuição. Ou se nasce guarda-redes ou não se nasce, e ele nasceu", registou.Pinto da Costa alargou, depois, os elogios a todos os guarda-redes do plantel principal. "Estamos a preparar o futuro, temos um grande guarda-redes, o Diogo Costa, e outros de grande qualidade também, o Cláudio Ramos e o Samuel Portugal, mas temos de pensar mais adiante e ele [Gonçalo Ribeiro] vai ser, sem dúvida uma certeza no plantel e na baliza do FC Porto", rematou o presidente.