Pinto da Costa investe mais de 5 mil euros em ações da SAD do FC Porto

Pinto da Costa adquiriu 4.090 ações da SAD do FC Porto, revelaram esta sexta-feira os dragões, numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), numa operação que significou o investimento de um montante de 5.085 euros, após duas transações verificadas entre janeiro e fevereiro deste ano.De recordar que o líder do FC Porto tem vindo a adquirir ações da SAD portista ao longo dos últimos meses, com o anterior investimento a ser noticiado no final de dezembro de 2023.A maioria da SAD pertence diretamente ao clube (74,59%), ao passo que o empresário, antigo futebolista e ex-treinador António Oliveira é o principal acionista individual (7,34%), seguido pelo seu irmão Joaquim Oliveira, através da sociedade Olivedesportos (6,68%).