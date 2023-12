Pinto da Costa já se juntou à equipa do FC Porto em Lisboa

Pinto da Costa já se juntou ao plantel do FC Porto, que se encontra desde domingfo em Lisboa para defrontar esta segunda-feira o Sporting (20h15 em Alvalade).O presidente do FC Porto não viajou com a equipa no domingo, uma vez que teve de fazer exames suplementares na sequência do acidente ocorrido sábado, que lhe provocou uma fatura no nariz.Pinto da Costa aparenta ter recuperado bem, não sendo visíveis grandes marcas.