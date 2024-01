Pinto da Costa justifica a renovação com Danny Namaso: «É um jovem com talento e muito futuro»

Pinto da Costa congratulou-se pelado contrato com Danny Namaso, destacando a qualidade do jovem inglês e perspetivando um "futuro risonho"."Renovámos, porque confiamos muito num jovem com talento e muito futuro, que está a dar os passos certos para chegar ao topo. Estou convencido de que irá conseguir, e por termos a máxima confiança e a máxima esperança no Danny Namaso é que fizemos esta renovação, para que ele fique tranquilo e nós também. Perspetivo-lhe um futuro risonho, tem muitas qualidades e está numa fase de transição e aprendizagem. Se não confiássemos nele obviamente não estaríamos aqui", referiu o presidente do FC Porto, em declarações ao site oficial dos dragões.