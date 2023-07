Pinto da Costa: «No FC Porto não há ratos, ninguém foge»

Pinto da Costa voltou a manifestar total confiança nos seus colaboradores e administradores, enviando assim mais um recado a quem atacou Fernando Gomes. O presidente dos dragões, além de reforçar a união dentro do clube, avisou que nos momentos mais difíceis ninguém abandona o barco."A vida das sociedades tem altos e baixos. Quando tem altos, é fácil estar dentro do barco, quando possa ter baixos, é difícil estar dentro do barco, mas no FC Porto, porque não há ratos, ninguém foge, estaremos sempre todos unidos, e eu, como presidente do FC Porto, estarei sempre à frente do leme, assumindo todas as responsabilidades, dando tudo o que puder, dando todo o tempo, com a colaboração dos meus diretores e administradores, para que vos possamos dar grandes alegrias. Digo sempre aos meus colaboradores e aos meus atletas que há pelo país fora gente que, longe do Porto, agora felizmente Viseu está mais perto, vive intensamente o clube e que devem pensar que quando vencemos há festejos em todas as terras por este país fora e há muita gente que tem grandes dificuldades no dia-a-dia, e que quando o FC Porto conquista um título é mais feliz do que aqueles que têm tudo e não lhes falta nada. Sintam-se envolvidos num grande abraço, como se eu tivesse uma asas de dragão e que aperto essas asas e vos sinto abraçados com o mesmo carinho com que vocês me receberam", concluiu o presidente do FC Porto, perante 200 adeptos do clube, em Viseu.