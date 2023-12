Pinto da Costa: «O FC Porto trabalha incansavelmente em busca do sucesso desportivo»

O FC Porto enviou à CMVM, pelo quarto ano consecutivo, o Relatório de Sustentabilidade, desta vez relativo à época 2022/23. Um documento em que os dragões fornecem "um retrato da forma como o Clube trabalhou para atingir níveis de sucesso nas mais variadas áreas, seja no Âmbito Ambiental, Social, Económico e Desportivo da época 22/23".Na mensagem incluída no Relatório de Sustentabilidade, Pinto da Costa destacou as "características distintas" do FC Porto e o facto de trabalhar "incansavelmente em busca do sucesso desportivo"."Desde a sua origem, que o FC Porto nasceu com características distintivas e uma identidade muito própria. É incontestável que o FC Porto trabalha incansavelmente em busca do sucesso desportivo, mas tem também a ambição de ser uma Marca de referência a nível social, ambiental eeconómico, contribuindo para o desenvolvimento da cidade, da região e do país", começou por escrever o presidente, garantindo que o objetivo do clube é estar sempre na dianteira."A nossa meta é estarmos sempre à frente em termos desportivos e em todos os indicadores de performance e, com isso, sermos um Clube que responde a desafios diários, com o pensamento no futuro. No FC Porto acreditamos que o desporto pode ter um impacto positivo na comunidade e capacitar vidas melhores. Este Relatório de Sustentabilidade é o nosso quarto relatório, onde descrevemos o trabalho contínuo de sustentabilidade, as conquistas e o progresso que fizemos na época 22/23. Este relatório reforça ainda mais a dedicação do Clube rumo a um futuro sustentável", prosseguiu Pinto da Costa, manifestando o seu orgulho pelo êxito alcançado pelo clube ao longo de 130 anos de história."Desde as nossas raízes até aos dias de hoje, passados 130 anos, que queremos ser sempre os primeiros, inspirar outros a seguir o nosso exemplo eorgulhar todos os que se revêm em nós, nomeadamente adeptos, sócios,acionistas e parceiros. Os nossos valores sempre nos guiaram ao longo da história do Futebol Clube do Porto e a conseguir conquistas que nos enchem de orgulho", rematou.