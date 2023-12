Pinto da Costa: «O nosso clube é o mais competente dos portugueses nas provas europeias»

Pinto da Costa apontou o apuramento para os oitavos-de-final da Champions como o "primeiro grande objetivo desportivo da época da equipa de futebol atingido". No seu artigo de opinião na revista Dragões, o presidente do FC Porto destacou esse feito, lembrando a supremacia dos portistas relativamente aos outros clubes portugueses nesse capítulo."Faz sentido destacar esse feito, porque houve muitos que se apressaram a desprezá-lo. E fizeram-no por dois motivos: por um lado, porque deitar abaixo tudo o que o FC Porto faz é uma garantia de sucesso junto da comunicação social nossa inimiga; por outro, porque é certo que o FC Porto tem alcançado essa meta muitas vezes. Só que o facto de o nosso clube ser o mais competente dos portugueses nas provas europeias - e infelizmente é o único competente na mais difícil dessas competições - não significa que seja fácil disputar esses jogos. Pelo contrário. É muito difícil, e é para mim um orgulho que ano após ano consigamos ter um nível desportivo que nos permita apresentar esta competitividade na Europa", realçou Pinto da Costa, recorrendo aos recentes elogios de Florentino Pérez para reforçar a sua teoria."Se ainda fosse preciso mais alguma prova do nosso mérito, ela foi apresentada há poucos dias pelo presidente do Real Madrid. Florentino Pérez, que é só um dos dirigentes com maior sucesso na história do futebol, referiu-se ao FC Porto como "o orgulho do futebol português e europeu". Agradeço-lhe pela homenagem, que sei que é sincera e reflete uma relação privilegiada que tem existido entre os nossos dois clubes nas últimas décadas. Claro que são palavras a que quase ninguém ligou em Portugal. Se ele dissesse mal de nós serviriam para abrir telejornais e decorar as capas dos jornais de Lisboa. Mas o que ele fez foi constatar o que já é evidente há muito: mesmo que vencer as provas internas seja o nosso principal objetivo, a Europa é a medida da grandeza do FC Porto. E o reconhecimento internacional, ao mesmo tempo que legitima a política desportiva que temos seguido nestas décadas, é mais uma prova da pequenez de quem procura diminuir-nos constantemente. Continuem a tentar deitar abaixo o FC Porto. Na hora da verdade, quem tem conhecimento e autoridade para avaliar o nosso trabalho sabe bem qual é a dimensão daquilo que temos conseguido", rematou o presidente.