Pinto da Costa: o orgulho num Mundo "azul e branco" e o exemplo de Sérgio Conceição

Um orgulho. É desta forma que Pinto da Costa olha para o facto de haver vários protagonistas ao mais alto nível do futebol que têm passado no FC Porto, como José Mourinho."Prazer ver que o Mundo do futebol está pintado de azul e branco, por gente que passou pelo FC Porto, quer treinadores, José Mourinho, quer jogadores, que fazem parte de grande equipas, até dirigentes hoje em lugar de destaque, que se formaram no FCP. É uma grande satisfação", apontou, dizendo-se feliz nas escolhas que tem feito."Qualquer pessoa para ter sucesso, a principal coisa é saber escolher os colaboradores. Se não souber escolher, não tem sucesso. Tenho tido felicidade de encontrar pessoas que estão de alma e coração comigo, técnicos que se identificam com o pensar comum do bem do FCP, estão aqui dois, António oliveira e Sérgio Conceição, fazem o sucesso de quem estiver na presidência. Tenho a consciência tranquila, sempre defendi quem comigo trabalha, levam a missão a sério pensando apenas no FC Porto", acrescentou.