Pinto da Costa: «O sucesso da atividade do FC Porto enquanto clube mede-se em títulos»

No relatório e contas que o FC Porto divulgou este domingo, com resultado negativo de 2,430 M€ e relativo a 2022/23, não podia falar a mensagem do presidente da direção. E Pinto da Costa começou logo por afirmar o seguinte: "O sucesso da atividade do FC Porto enquanto clube mede-se em títulos. 2022/23 foi uma épocamarcada por um grande enriquecimento do nosso Museu, onde foram depositados inúmeros troféus nacionais e internacionais das mais diversas modalidades."Tendo essa ideia como ponto de partida, o líder dos dragões prosseguiu com os sucessos atingidos pelos azuis e brancos no período em análise. "No caso do futebol, que é o motor do FC Porto, não foi possível celebrar a conquista do campeonatonacional, que era o principal objetivo, mas vencemos a Supertaça, a Taça da Liga e a Taça de Portugal. Fomos campeões da Europa de hóquei em patins, algo que desejávamos repetir há mais de 30 anos, e de bilhar às três tabelas, em mais uma magnífica prova organizada em nossa casa. Voltámos ainda a ser campeões nacionais de andebol, prolongando uma hegemonia que tem muitos anos, e de voleibol feminino, que é mais uma aposta ganha. E vencemos muitas outras competições, tanto nestas modalidades como no desporto adaptado e na natação", relatou Pinto da Costa.A conclusão, de olhos postos no futuro, veio de seguida: "Podemos por isso chegar a esta altura com a convicção de que o FC Porto é hoje um clube maior do que há um ano. Que possamos continuar a trilhar este caminho de sucesso é o que todos desejamos."