Pinto da Costa: «Podem chamar-me camelo, mas não tenho redes sociais...»

Pinto da Costa explicou que uma das razões para a sua forte liderança é o facto de não ter redes sociais, nem ligar a comentários externos. O presidente do FC Porto nem sequer se incomoda com o que os outros pensam das suas opções."Há uma coisa fundamental para mim, na minha liderança. Não tenho redes sociais nenhumas, não leio nada, podem chamar-me camelo que eu continuo a não beber água e a beber água, não me afeta nada, absolutamente nada. Tracei um caminho e ninguém me desvia dele. Se tiver um colaborador que tem a minha confiança, porque as redes sociais digam mal dele ou os jornais digam mal dele, não lhe vou retirar a confiança porque a opinião pública é contra. Não. Vão comigo, vão no projeto até final, penso que tem sido a maneira como tenho conseguido ao fim de 41 anos ainda ter apoio para liderar o FC Porto, porque não tomei conta do FC Porto, não houve nenhuma revolução, sou presidente do FC Porto ainda hoje ao cabo de 15 atos eleitorais", referiu o líder dos dragões, durante o XIII Congresso Nacional de Cirurgia Ambulatória, que decorre na Fábrica Santo Thyrso, em Santo Tirso.A propósito de liderança, Pinto da Costa deixou bem claro que nunca abdicou de nenhum treinador por perder. Tendo qualidade, qualquer técnico tem a confiança do presidente."Vencer ou perder estão muito perto. Uma bola pode bater no poste e ir para dentro ou bater no poste e ir para fora. Há treinadores que podem ganhar sem mérito e treinadores que podem perder e devido a problemas externos não terem conseguido vencer. Nunca deixei cair nenhum treinador pelo facto de ter perdido. Se sentir que o treinador não tem capacidade no momento próprio, termina as suas funções com dignidade. Agora, nunca nenhum treinador sai se trabalhar bem, e tenho tido a felicidade de, num modo geral, todos terem treinado bem, se perder não é razão para o deixar cair", revelou.