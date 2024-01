Pinto da Costa: «Pôr a equipa de futebol mais forte e a continuar a ganhar»

View this post on Instagram A post shared by PontoPT (@pontopt.fr)

Pinto da Costa definiu, em entrevista ao site PontoPT, os objetivos para um novo mandato ainda que tenha dito que "ainda é muito cedo para decidir" se vai avançar."Ainda não decidi se me vou candidatar ou não. Se me candidatar é com o objetivo de pôr a equipa de futebol mais forte e a continuar a ganhar. Antes das eleições espero ter as contas em dia porque temos tido resultados já depois deste segundo semestre que vão permitir que aquele alarme com as contas desapareça. Em terceiro lugar é a Academia, quero-a ver realmente ser uma realidade e espero que antes das eleições já seja uma coisa irreversível. Depois das máquinas estarem lá a funcionar já não vão parar. Ainda é muito cedo para decidir", referiu Pinto da Costa.