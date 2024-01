Pinto da Costa promete publicação sobre o Apito Dourado quando deixar o FC Porto: «Terá grande impacto»

Pinto da Costa prometeu uma publicação sobre o Apito Dourado assim que deixar a presidência do FC Porto. O líder dos dragões assume que o texto terá grande impacto, daí entender que o melhor é trazê-la a público quando for apenas sócio do clube."Já tenho feito, mas só vou publicar depois de deixar o FC Porto, seja daqui a um mês, um ano, 10 anos ou 100 anos, mas vou deixá-lo feito. Sei que vai ter grande impacto, por isso não quero ser nada no FC Porto a não ser sócio quando isso sair", revelou Pinto da Costa, no programa 'Primeira Pessoa', na RTP 1."Soube sempre que aquilo não tinha pernas para andar, sabia como é que aquilo tinha nascido, como é que tinha sido criado, tinha a certeza de que tudo aquilo que diziam não podia dar em nada, como não deu", referiu o líder portista, assumindo que nunca teve receio de ser detido no âmbito desse processo."Para ser detido basta eles quererem. Eu tinha a certeza de que não podia haver nenhuma razão para isso, porque aquilo foi tudo montado, disso não tinha dúvidas", apontou Pinto da Costa, garantindo que na publicação que fará vai estar a "verdade". "A deles já foi provado que era mentira, em tribunal não conseguiram provar e culpar-me de alguma coisa", rematou.