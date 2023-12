Pinto da Costa retirou queixa contra Nuno Lobo

Pinto da Costa retirou a queixa que tinha interposto contra Nuno Lobo, candidato que concorreu contra o atual presidente no ato eleitoral de 2020 e que já anunciou que vai novamente a votos em 2024.O líder dos dragões tinha avançado com uma ação judicial contra Nuno Lobo, devido a uma frase utilizada pelo empresário numa entrevista, que Pinto da Costa considerou ofensiva ("Ao contrário de Pinto da Costa, sou um homem íntegro").A primeira sessão do julgamento havia decorrido no dia 18 de outubro, no Tribunal do Bolhão, no Porto.Recorde-se que Nuno Lobo absteve-se na votação do Relatório e Contas da SAD portista relativo ao exercício de 2022/23, que teve um prejuízo de 47,6 milhões de euros.