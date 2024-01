Pinto da Costa satisfeito com a renovação de Galeno: «Tem muito para dar ao FC Porto»

Pinto da Costa congratulou-se com a renovação de Galeno, destacando que se trata de um "grande talento" do FC Porto, com quem o clube conta para o futuro, e que "tem muito para dar" aos dragões."Sempre que os bons jogadores e os grandes talentos do nosso clube renovam contrato fico satisfeito. O Galeno é um desses jogadores, com quem contamos no presente e no futuro, portanto, estou satisfeito. Quando as duas partes têm o mesmo interesse é mais fácil, o que interessa nestes acordos é que ambas as partes fiquem satisfeitas. O Galeno já é um jogador da casa e eu fico muito satisfeito por ele prolongar o contrato, porque ainda tem muito para dar ao FC Porto e o FC Porto também tem muito por onde o ajudar numa carreira que espero que seja cada vez melhor. Valorizamos o talento, a vontade, a forma como o Galeno se entrega ao jogo e a produtividade que tem tido", referiu o presidente dos dragões, em declarações aos meios de comunicação do FC Porto.