Pinto da Costa sofreu acidente de viação mas estará presente em Alvalade

Pinto da Costa sofreu este sábado um acidente rodoviário, depois do veículo no qual seguia ter sido atingido por trás numa artéria dos arredores da Invicta.Em face do sucedido, o presidente do FC Porto foi encaminhado para o Hospital da CUF como medida de precaução. Foi observado, realizou uma bateria de exames e passará a noite naquela unidade como medida de precaução por ter sofrido uma fratura ligeira do nariz que não carece de intervenção cirúrgica.Ao queapurou, apesar do susto resultante da colisão e dos cuidados que implica, está assegurada a presença de Pinto da Costa junto da equipa com vista ao importante clássico em Alvalade, desta segunda-feira.O sinistro em que foi envolvido impede, isso sim, a presença do presidente do FC Porto na inauguração de uma nova casa dos dragões em Santo André, no Litoral Alentejano, aprazada para as 12 horas deste domingo, a mais de 400km da Invicta. A representação oficial dos azuis e brancos ficará, ao que tudo indica, a cargo do administrador Vítor Baía.