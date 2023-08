Pinto da Costa: «Temos a máxima esperança no Alan Varela»

"Temos a máxima esperança no Alan Varela e estou convencido de que com a equipa que temos ao comando do Sérgio Conceição daremos muitas alegrias e momentos de jubilo aos nossos adeptos", afirmou Pinto da Costa relativamente ao mais recente reforço dos dragões Ainda em declarações à comunicação do FC Porto, o presidente dos azuis e brancos explicou a demora na viagem do jogador para Portugal, apenas depois de muitas semanas de negociações. "Este era um jogador referenciado há muito, estávamos em negociações e o Boca Juniors pediu muito para que estas só se concretizassem depois da eliminatória da Libertadores. Nós compreendemos a situação e é com muito prazer que concretizamos um desejo antigo", rematou o presidente.