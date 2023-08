Pinto da Costa: «Treinador vê no Iván Jaime um jogador com muitas potencialidades»

Oficializada a contratação de Iván Jaime por parte do FC Porto, o presidente Pinto da Costa não poupou nos elogios ao jovem espanhol, destacando as suas exibições contra os dragões em 2022/23, bem como a vontade do jogador em se juntar ao clube e de Sérgio Conceição em contar com o criativo."O Iván Jaime fez um campeonato excecional na época passada e nós sabemo-lo bem, pois jogou contra nós e muito bem. Era realmente um desejo nosso que foi concretizado e obviamente uma vontade do treinador, que vê no Iván Jaime um jogador com muitas potencialidades. Toda a gente percebeu que o desejo do jogador era vir para o FC Porto e essa foi uma das razões pelas quais conseguimos concretizar esta transferência", disse o dirigente portista, em declarações ao meios oficiais do clube.Com expectativas elevadas para o rendimento de Iván Jaime de dragão ao peito, Pinto da Costa confia na capacidade de Sérgio Conceição para retirar o melhor do jogador. "Quando chega um jogador, as expetativas são sempre as melhores, mas agora depende do trabalho que ele efetuar, ainda que o nosso treinador consiga tirar o máximo rendimento de qualquer jogador. Foi uma transferência feliz e também possível pela compreensão do Famalicão e do seu presidente. Estou muito satisfeito", finalizou.Iván Jaime assinou pelos dragões até 2028.