Pinto da Costa: «Villas-Boas? Se calhar achou que eu ia morrer mais cedo...»

Pinto da Costa comentou de forma irónica as palavras de André Villas-Boas em 2019 e que Fernando Madureira fez questão de recordar ontem, durante a Assembleia Geral do FC Porto.Nesse ano, o antigo treinador portista afirmou ao 'Jornal de Notícias', em referência a PC, que "enquanto o presidente for vivo, deve liderar o clube do seu coração". O líder dos Super Dragões usou essas palavras para deixar uma boca a AVB durante a sua intervenção no Dragão Arena e hoje Pinto da Costa também as recordou."Isso só prova aquele ditado: 'nunca digas nunca'. Se calhar achou que eu ia morrer mais cedo, mas ainda vai ter de esperar para ir ao meu funeral", atirou o atual responsável máximo dos azuis e brancos, em declarações ao 'JN' e SIC, à margem de um congresso de agências de viagem e turismo, que decorreu esta quinta-feira na Alfândega do Porto.