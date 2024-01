Pinto da Costa: «Vou sair deste encontro com mais vontade de servir o FC Porto»

Pinto da Costa ainda não anunciou a sua recandidatura à presidência do FC Porto, mas na tarde deste sábado, num encontro com as Casas do FC Porto, no Estádio do Dragão, abriu a porta a essa possibilidade."Tenho a certeza de que vou sair daqui com mais vontade de servir o FC Porto, tenho a certeza de que vocês vão estar cada vez mais a amar o FC Porto e tenho a certeza de que vamos todos, nas Caldas da Rainha [na casa do FC Porto], provar que o FC Porto é um clube do mundo e vamos todos estar presentes nessa linda terra para mostrar ao mundo e aos portugueses o que é ser dragão, o que é sentir o FC Porto, o que é estarmos juntos. É como se estivesse a falar para os meus irmãos, é como se estivesse a falar de coração aberto, agradeço que tenham vindo cá", referiu o líder dos dragões, lamentando o facto de nas próximas eleições, em abril, os sócios não poderem votar nas casas do FC Porto."Tenho imensa pena que no próximo eleitoral não possam os sócios do FC Porto votar nas nossas filiais e delegações. Propusemos isso, mas infelizmente foi rejeitado e não foi possível levá-lo à Assembleia Geral, mas estou certo que de futuro isso há-de acontecer, porque é muito importante saber, sentir e perceber o que é que os nossos sócios, que pelo país fora mantêm a chama do dragão, querem para o FC Porto. Farei tudo para que isso venha a acontecer em breve", destacou o presidente.