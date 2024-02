Plantel do FC Porto já começou a preparar a missão Arouca

Poucas horas após o regresso dos Açores, o plantel do FC Porto começou na manhã desta quinta-feira a preparar a deslocação a Arouca, agendada para a próxima segunda-feira, em jogo a contar para a 21.ª jornada do campeonato,Sérgio Conceição continua sem poder contar com Zaidu e Taremi, que permanecem ao serviço das respetivas seleções, bem como Marcano, em tratamento à lesão no joelho.Os dragões voltam ao Olival, amanhã, para realizar mais um treino, às 10h30.