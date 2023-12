Plantel do FC Porto prossegue preparação para a receção ao Chaves

O plantel do FC Porto continua a preparar a receção ao Chaves, referente à 15.ª jornada do campeonato, que terá lugar na sexta-feira, no Estádio do Dragão (20h45).Sérgio Conceição voltou a contar com o lateral-esquerdo João Mendes, da equipa B. Quanto a Marcano e Veron, prosseguem em tratamento.A preparação para o encontro frente aos flavienses fecha amanhã, com um treino agendado para as 10h30, no Olival. Às 12 horas terá lugar a conferência de imprensa de Sérgio Conceição.