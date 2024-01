Plantel do FC Porto regressou aos treinos com uma novidade

O plantel do FC Porto reuniu-se na manhã desta segunda-feira, no Olival, para realizar o primeiro treino da semana, depois da vitória de ontem, em Faro.A única novidade foi a recuperação de Marko Grujic, que falhou o jogo frente ao Farense, devido a gripe. De acordo com o relatório de treino, publicado no site dos dragões, Gonçalo Borges e Iván Marcano continuam em tratamento às respetivas lesões, enquanto Zaidu e Taremi permanecem ao serviço das seleções dos seus países.O grupo de trabalho estará de folga amanhã, retomando os treinos na manhã de quarta-feira, no Olival, tendo em vista a receção ao Rio Ave, agendada para o próximo sábado, relativa à 20.ª jornada do campeonato.