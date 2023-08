«Poder dizer adeus é crescer»: Boca Juniors despede-se de Alan Varela

Poder decir adiós es crecer



¡Te vamos a extrañar, Alan! 5??? pic.twitter.com/92BBeMq5s1 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 10, 2023

Alan Varela disse um adeus emocionado ao Boca Juniors, no rescaldo da suada vitória dos argentinos na Libertadores, na 2.ª mão dos oitavos de final, diante do Nacional de Montevideu, do Uruguai. Agora, faz as malas para viajar, por fim, para o Porto.O médio, de 22 anos, foi titular no Boca (saiu aos 86 minutos), numa altura em que imperava o 2-2 no marcador. Foi necessário ir a penáltis para desbloquear o resultado e a equipa xeneize provou ser mais competente, vencendo por 4-2 no desempate. Após a festa, no balneário, o Boca dedicou uma publicação ao seu formando: "Poder dizer adeus é crescer. Vamos ter saudades tuas, Alan". Já os seus companheiros de equipa autografaram-lhe uma camisola.Comohavia antecipado, Alan Varela irá viajar para o nosso país ao final do dia para posteriormente ser oficializado como reforço do FC Porto. Vai assinar por cinco temporadas, até 2028.