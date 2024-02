Polícias de folga viveram terror na Assembleia Geral do FC Porto

Dois elementos da PSP do Porto, que são sócios do Futebol Clube do Porto, presenciaram o momento de terror vivido na assembleia geral. Ambos são testemunhas no processo ‘Pretoriano’ e contaram às autoridades que alertaram a Mesa para os desacatos iminentes. Um deles, chefe da PSP, garantiu ter ouvido as ameaças de Vítor Catão aos jornalistas e às equipas da polícia que foram para o local. Também alertou Madureira para a conduta criminosa. Avisou-o de que assim não ia conseguir ganhar a assembleia geral, mas recebeu como resposta que agora ia tudo para a "porrada", avança o 'Correio da Manhã'