Porto Canal questionou Villas-Boas sobre o currículo portista de Pereira da Costa e a resposta foi assim

No arranque do período de perguntas da comunicação social da apresentação de José Pedro Pereira da Costa como homem das finanças da candidatura de André Villas-Boas, o antigo técnico deixou escapar um rápido sorriso aquando da primeira questão, colocada pelo Porto Canal, canal televisivo dos dragões."Há pouco o candidato a CFO disse-o: 'Não tenho uma relação pública conhecida ao FC Porto.' É esta a linha que podemos esperar para os rostos que faltam apresentar da sua candidatura na corrida às eleições?", foi a questão colocada, à qual André Villas-Boas reagiu, após um momento de silêncio, com um sorriso e um toque no microfone, dizendo: "Só aqui o som...""O José Pedro Pereira da Costa é sócio desde 1971, sócio n.º 3.978, tem o pai ligado à história do FC Porto. Se calhar o seu humilde currículo é ser sócio do FC Porto desde 1971. Se esse currículo não é suficiente para o elevar... Penso que está tudo dito. Tem uma experiência vasta como CFO em várias empresas, com resultados, credibilidade, experiência, algo, e posso atrever-me a dizer, nunca visto no futebol português. Portanto é muito bem vindo ao FC Porto. É a peça primordial e fundamental que eu precisava", respondeu, de seguida, André Villas-Boas.