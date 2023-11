Presidente ao comando na comitiva para Barcelona

Pinto da Costa liderou a comitiva do FC Porto que viajou ontem para Barcelona, tendo, inclusive, feito a deslocação do Olival para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro no autocarro da equipa. O presidente vai marcar presença no almoço de direções que terá lugar hoje, encontro onde também estará Vítor Baía, administrador da SAD portista que vestiu a camisola do Barcelona entre a época 1996/97 e a primeira metade de 1998/99, momento em que regressou ao FC Porto.

Também Nico González tem nesta viagem a Barcelona um momento especial, uma vez que o médio do FC Porto esteve vinculado aos blaugrana entre 2013/14 e 2022/23, acabando por ingressar nos azuis e brancos no verão passado, num negócio que se fez por 8,4 milhões de euros.