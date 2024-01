Presidente do Atlético Madrid nega conversas com o FC Porto por Çaglar Söyüncü

O FC Porto não estará em negociações com o Atlético Madrid pelo defesa-central turco Çaglar Söyüncü. Palavra do presidente dos colchoneros."Não, não... Não há nenhuma [conversa], não tenho ideia disso. É um jogador nosso, mas não sei nada sobre isso. É jogador do Atlético Madrid, mas não há nenhuma ideia disso", reforçou Enrique Cerezo, esta quinta-feira, em declarações à Antena 1.Pinto da Costa tinha, recentemente, deixado a perceber que estava em conversações com o Atlético Madrid por Söyüncü, tendo em vista a contratação por empréstimo do central, mas Cerezo até esse molde negocial negou."Quando digo não, é mesmo não... está a perceber?", respondeu o presidente do Atlético Madrid, já visivelmente irritado com a insistência no tema.