Processo Disciplinar aberto ao FC Porto relativo ao clássico com o Benfica

O Conselho de Disciplina da FPF anunciou a instauração de um processo disciplinar ao FC Porto, relacionado com um jogo referente ao campeonato e na sequência de informações que constam do relatório policial.Segundo apurou o nosso jornal, trata-se do clássico com o Benfica, disputado na Luz a 29 de setembro passado, sendo que em causa está o mau comportamento de adeptos. O processo está remetido, desde o dia 17, à Comissão de Instrutores da Liga Portugal.Recorde-se que esse clássico da 7.ª jornada da Liga Betclic terminou com triunfo do Benfica por 1-0 , com golo de Di María.