Procuradora acusa: Fernando Madureira foi o 'chefe da orquestra' em ataque

Os vídeos juntos ao processo da ‘Operação Pretoriano’ mostram Fernando Madureira em vários pontos do recinto onde decorria a assembleia geral do FC Porto a dar ordens e a incitar a confusão. Imagens que para a procuradora do Ministério Público não deixaram dúvidas de que ‘Macaco’, como é conhecido, foi o "chefe da orquestra". Usou esta expressão no pedido de prisão preventiva e sustentou que Madureira planeou tudo, como revela o Correio da Manhã na sua edição desta sexta-feira.