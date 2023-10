Numa decisão tomada esta quarta-feira, o Tribunal Arbitral do Desporto aceitou a providência cautelar interposta pelo FC Porto , pelo que a receção dos azuis e brancos ao Estoril, da 10.ª jornada do campeonato, no próximo dia 3 de novembro, vai mesmo realizar-se no Estádio do Dragão.Em causa está o castigo de interdição do palco portista por um jogo, aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, como consequência de factos ocorridos na visita do FC Porto ao terreno do Moreirense, na 1.ª jornada da Liga Betclic. Concretamente, isso deveu-se ao rebentamento de um petardo que feriu duas crianças. Por esse motivo, os dragões foram ainda multados em 5.610 euros.O FC Porto recorreu dessa pena para o TAD, que vai agora tomar a sua decisão, sendo que, até lá, a equipa de Sérgio Conceição continuará a fazer os seus jogos em casa no Estádio do Dragão.