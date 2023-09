ouviu conhecidos adeptos do FC Porto após a derrota no clássico com o Benfica (1-0) da 7.ª jornada da Liga Betclic."Depois do massacre do vermelho na 1.ª parte, não resistimos ao massacre dos vermelhos na 2.ª. Para quem acha que o Benfica tem uma equipa muito melhor, não se viu. Espero que elogiem o fair-play do Sérgio Conceição. Quando berra, insultam-no.""Viu-se que o Benfica tem de ser campeão à força. Arbitragem inadmissível, com VAR. O Fábio Cardoso toca na bola. Depois houve uma dualidade tremenda. Gostava que o FC Porto não tivesse entrado para a segunda parte. O Benfica manda no futebol.""Os dois melhores árbitros portugueses, mesmo com imagens, expulsaram um jogador do FC Porto por um corte limpo e quase levaram à expulsão de outro por uma falta inexistente. Vergonha para o futebol português num jogo até aí de sentido único."