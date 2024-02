Quem é a mulher de Fernando Madureira, "há 25 anos a pentear macacos"

Sandra Madureira conheceu o marido Fernando Madureira nos anos 1990, no seio da claque do FC Porto. Enquanto 'Macaco', como é conhecido, chefia os 'Super Dragões', a esposa coordena a venda de bilhetes disponibilizados à claque. A vida do casal está marcada por luxos aparentemente incompatíveis com a situação financeira em que afirmam viver e por casos judiciais, a que se juntou esta quarta-feira a detenção de ambos no âmbito da "Operação Pretoriano", que investiga as agressões na Assembleia Geral do FC Porto, a 13 de novembro, bem como as ameaças ao candidato à presidência do clube André Villas-Boas. Leia o artigo na íntegra no Correio da Manhã.