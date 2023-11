Rafa Benítez travou regresso de James ao FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nos últimos anos, o nome de James Rodríguez foi associado a um regresso ao FC Porto praticamente em todas as janelas de transferências. No verão de 2021 não foi diferente e um eventual negócio com o Everton, que também envolvia Luis Díaz, foi travado por... Rafa Benítez. Quem revelou tudo foi Marcel Brands, à data diretor desportivo dos tofees.

“No verão de 2021 tentámos contratar o Luis Díaz ao FC Porto. Estava a trabalhar duro para que o James Rodríguez regressasse ao FC Porto como parte do acordo para levar o Díaz. O Rafa Benítez foi contra, porque não estava seguro de Luis Díaz”, contou o agora presidente do PSV Eindhoven, em entrevista ao ‘AD Sportwereld’. Díaz acabou por rumar mais tarde ao Liverpool e James está agora no São Paulo.