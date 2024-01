Rafael Venâncio referenciado pelo FC Porto

Rafael Venâncio, jovem central de 17 anos do Corinthians, está referenciado pelo FC Porto e pelo Barcelona, de acordo com a imprensa brasileira e espanhola. Apesar da tenra idade, o defesa já está a trabalhar com a equipa principal do emblema de São Paulo e foi convocado para os dois jogos mais recentes.Com contrato profissional até 2026, Rafael Venâncio está a gerar atenção de vários clubes europeus, entre eles dragões e culés, com vista a uma contratação no próximo verão.