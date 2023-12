Redes a 1.000€ e bandeirolas de canto a 500€: Artigos do FC Porto-Shakhtar já esgotaram

Em menos de 24 horas, o FC Porto vendeu todos os seis artigos do jogo com o Shakhtar Donetsk, da 6.ª jornada da Liga dos Campeões, que colocou à venda na sua loja online, numa ação de marketing pioneira em Portugal e intitulada 'Memorabilia'.O encaixe feito é que não é possível apurar com exatidão, uma vez que os sócios tinham desconto. De qualquer forma, terá rondado os 4 mil euros, uma vez que as redes da baliza sul custavam 990€ para associados e 1.100€ para público em geral, as da norte 810€ e 900€, respetivamente, a bandeirola poente-norte 495€ e 550€, a bandeirola poente-sul 450€ e 500€, a bandeirola nascente-norte 382,5€ e 425€ e a bandeirola nascente-sul 382,5€ e 425€.Apesar das críticas nas redes sociais a esta ação, a verdade é que ela acabou por ser um sucesso absoluto.