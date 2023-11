Relatório e contas da SAD do FC Porto aprovado pelos acionistas

O relatório e contas da SAD do FC Porto relativo à época de 2022/23 foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária, realizada na tarde desta quinta-feira no Estádio do Dragão. De acordo com a informação prestada pelos dragões à Comissão de Mercado e Valores Imobiliários (CMVM), o exercício, que, recorde-se, fechou com um prejuízo de 47,6 milhões euros, recebeu o voto favorável de 99,9995% dos acionistas.A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos da alínea g) do nº 1 do artigo 29º - K do Código dos Valores Mobiliários vem informar o mercado que, na Assembleia Geral realizada hoje, dia 23 de novembro de 2023, com início às 15:00 horas, onde esteve representado 84,0574% do capital social, foram tomadas as seguintes deliberações:1. Aprovação do relatório e contas individual do exercício de 2022/2023, com 99,9995% dos votos a favor;2. Aprovação do relatório e contas consolidado do exercício de 2022/2023, com 99,9995% dos votos a favor;3. Aprovação da proposta de aplicação dos resultados 2022/2023, com 99,9995% dos votos a favor;4. Aprovação da proposta de atribuição de um voto de confiança à administração e fiscalização da sociedade, com 99,9974% dos votos a favor;5. Aprovação da declaração sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade, com 99,9974% dos votos a favor; 6. Aprovação da alteração parcial dos Estatutos da Sociedade, por unanimidade.