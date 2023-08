Restam vender 2.500 bilhetes para o FC Porto-Farense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto informou esta quarta-feira que restam apenas vender 2.500 bilhetes para a receção ao Farense, da 2.ª jornada da Liga Betclic, marcada para domingo, a partir das 18 horas.Prevê-se, assim, casa cheia no primeiro jogo oficial da época 2023/24 disputado no Estádio do Dragão.O preço dos ingressos, recorde-se, está compreendido entre os 13 euros, o mais barato, e os 70 euros, o mais caro.