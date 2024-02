Exames confirmam fim de época: Zaidu vai ser operado

Confirmaram-se as suspeitas de Sérgio Conceição: Zaidu não joga mais esta época.No final do treino deste domingo, o FC Porto informou que, após realizados os exames, o lateral esquerdo sofreu, frente ao E. Amadora, "uma rotura total do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral externo do joelho esquerdo". Segundo apurou Record, o internacional nigeriano vai ser operado.No boletim clínico dos dragões constam ainda os nomes de Gonçalo Ribeiro e Marcano. Ambos fizeram tratamento às respetivas lesões.