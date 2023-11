Revisão estatutária do FC Porto pode cair e cancelar a Assembleia Geral da próxima segunda-feira

A revisão estatutária em curso no FC Porto pode conhecer um ponto final mais precoce do que o esperado. Isto porque, de acordo com as informações recolhidas por, está a ser considerada a possibilidade do documento ser retirado da apreciação dos associados, mantendo-se os atuais estatutos vigentes até que o contexto no universo portista seja mais favorável à discussão do documento.Recorde-se que a Assembleia Geral Extraordinária de segunda-feira, cujo principal objetivo passava pela apreciação e votação do documento revisto por um grupo de trabalho do Conselho Superior, acabou por ser suspensa, após agressões físicas entre associados. A confirmar-se o cenário de queda da revisão estatutária, o cancelamento será um desfecho inevitável dado ficar anulado o principal ponto da ordem de trabalhos.A possibilidade do documento ser retirado de apreciação não é, de momento, uma decisão fechada, até porque carece de um debate interno em sede própria, o que poderá muito bem passar pela reunião do Conselho Superior - cujo presidente, por inerência, é o líder da MAG portista, Lourenço Pinto - agendada para esta quinta-feira e cuja ordem de trabalhos passa essencialmente pelo debate e emissão de um parecer sobre as contas da temporada 2022/23.O FC Porto tem agendada para a próxima segunda-feira a continuidade da Assembleia Geral Extraordinária que acabou por ser suspensa no início desta semana.