Roberto Martínez pediu informações a Sérgio Conceição sobre Galeno

Sérgio Conceição não tem dúvidas de que Galeno "está preparadíssimo" para jogar numa seleção e o treinador do FC Porto revelou que já teve a oportunidade de falar sobre o avançado luso-brasileiro com o Selecionador Nacional, Roberto Martínez."Eu vejo evolução, porque conheço o Galeno há já alguns anos. Ele esteve comigo no início, quando chegou para a equipa B do FC Porto, depois foi para o Sp. Braga e voltou com uma evolução muito boa. Tem feito, é verdade, jogos na Europa muitíssimo interessantes, mas no campeonato também. Eu acho que ele está preparadíssimo. Aliás, tive a oportunidade de falar com o Selecionador Nacional sobre ele, porque me perguntou", revelou Sérgio Conceição em declarações à TNT Sports Brasil."Estou a dizer algo que é conhecido, é público. Mas também vejo outros [preparados para seleções], vejo um Evanilson, um Pepê, por exemplo, que têm todo o potencial do Mundo para chegar a uma seleção brasileira, por exemplo. E há outros jogadores com certeza, que vão surgir e terão também essa oportunidade, porque têm muito talento, muita qualidade", prosseguiu o treinador do FC Porto.Estas declarações surgem no âmbito do lançamento do FC Porto-Barcelona desta quarta-feira, referente à 2.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões. O referido canal tentou ainda perceber se Galeno seria importante neste duelo com os catalães pela posição que ocupa."Vai ser o Galeno e os outros 'Galenos'", devolveu Sérgio Conceição com muitos sorrisos à mistura.