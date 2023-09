Rodrigo Conceição 'riu-se' da expulsão de Fábio Cardoso no Benfica-FC Porto

— Rodrigo Conceição (@conceicaorodr10) September 29, 2023

Rodrigo Conceição, antigo jogador de Benfica e FC Porto - joga atualmente no Zurique -, 'riu-se' da expulsão de Fábio Cardoso aos 19 minutos do clássico desta noite no Estádio da Luz. O defesa-direito reagiu com emojis de risos no Twitter, quando ocorreu essa jogada em que o central portista viu o vermelho direto, num lance muito contestado pelos portistas.