Roubo a bar e danos em grade no Estádio da Luz custaram mais de 11 mil euros ao FC Porto

O FC Porto foi punido com uma multa de 11.424 euros devido ao comportamento dos adeptos no clássico frente ao Benfica, disputado no dia 29 de setembro de 2023. Segundo o acórdão do Conselho de Disciplina, conhecido esta quarta-feira, em causa esteve a danificação de uma grade nas imediações do Estádio da Luz, aquando da entrada dos adeptos no recinto, assim como o roubo de bebidas e alimentos num bar localizado na bancada afeta aos portistas.Em análise esteve ainda o arremesso de uma cadeira na direção dos adeptos do Benfica, que, por não ter atingido ninguém, acabou por resultar em absolvição para a SAD portista.Sobre a condenação, o acórdão relata os factos sucedidos ao pormenor. "Pelas 20h07, um grupo de adeptos da FCP, enquanto aguardavam controlo de bilhética, revista e sequente autorização para entrarem no recinto desportivo, agarraram algumas grades metálicas, que guardavam e delimitavam a zona do parque de estacionamento do Estádio destinada aos representantes de órgãos de comunicação social, e abanaram-nas repetitiva e violentamente, prejudicando a sua integridade e estabilidade, a ponto de provocarem risco de respectivo colapso, e nas mesmas colaram vários autocolantes. Este comportamento e a necessidade de lhe pôr cobro, motivou a intervenção de agentes da PSP", pode ler-se sobre o primeiro motivo de multa aos dragões."Pelas 20h10, num dos bares do Estádio, afecto aos sectores 28 a 34 da respectiva bancada, do Piso 3, onde se encontravam, exclusivamente, adeptos da FCP, por lhes ter sido reservado o acesso aos mesmos, adeptos da FCP que se evadiram à identificação e detenção pela PSP, subtraíram, com ilegítima intenção de apropriação para si, bebidas e alimentos que aí se encontravam para serem vendidos", está descrito no acórdão do CD da FPF.