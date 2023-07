Rúben Neves ruma ao Al Hilal e rende 1,9 milhões ao FC Porto

Apontado ao Barcelona, Rúben Neves está, afinal, a caminho da Arábia Saudita para jogar no Al Hilal. O Wolverhampton já aceitou a proposta de 55 milhões de euros do 3º classificado a última liga saudita e, de acordo com o ‘The Athletic’, o português fez ontem os habituais exames médicos e acertou os termos do contrato com a direção do emblema de Riade. A assinatura do contrato, válido por três temporadas, será consumada assim que o médio regresse do compromisso da Seleção frente à Islândia.A caminho do último ano de contrato com os Wolves - onde chegara na época 2017/18 - a saída era há muito um dado consumado. O Barcelona foi dado como destino mais provável e Neves tinha inclusive um princípio de acordo com os culés. Só que a delicada situação financeira do clube e o facto de não ser a opção favorita do técnico Xavi Hernández e parte da direção, foram adiando o desenvolver do negócio. Ora, o Al Hilal apareceu de rompante e acenou com 55 M€, um valor que os ingleses não tardaram a aceitar, já que o luso estaria livre para negociar com qualquer clube a custo zero a partir de janeiro.Os dragões também vão beneficiar com a transferência de Rúben Neves do Wolverhampton para o Al Hilal. Dos 55 milhões de euros que os árabes vão pagar ao clube inglês, o FC Porto terá direito a 1,9 milhões de euros. Um valor que diz respeito ao mecanismo de solidariedade.