Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rui Moreira abre crise interna no FC Porto Vice-presidente do Conselho Superior do FC Porto colou o rótulo de “falhado” a Sérgio Conceição e despertou a ira do líder dos Super Dragões, que defendeu o técnico





• Foto: Hugo Monteiro