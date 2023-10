Rui Moreira e eventual corrida entre Pinto da Costa e Villas-Boas: «Não apoiarei ninguém»

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, deu uma entrevista à Renascença e Público onde foi confrontado com a atualidade do FC Porto, nomeadamente o processo eleitoral que se avizinha, onde poderá haver uma corrida entre Pinto da Costa e André Villas-Boas. O autarca foi claro e garante que estará afastado de... ambos. Rui Moreira deixa, assim, a lista de Pinto da Costa, depois de tê-la integrado em 2020 para o Conselho Superior, mas também não será trunfo eleitoral de Villas-Boas."Enquanto o senhor Jorge Nuno Pinto da Costa tiver condições e vontade, porque são duas coisas diferentes, para exercer o cargo, e ele já disse que irá concorrer, que quer concorrer no próximo ano, nunca apoiarei nenhuma solução alternativa. Se me perguntar se eu vou apoiar alguém, não vou apoiar ninguém, não o farei desta vez. Neste momento, não me devo meter nisso. Espero, naturalmente, que os sócios façam essa escolha, mas não farei parte da solução nem farei parte da escolha dos sócios. Portanto, não contarão seguramente comigo. Continuarei a ser um sócio normal de bancada", começou por dizer."Não me aproveitei do futebol para a política. Na minha comissão de honra em 2013, e depois nunca mais tive nenhuma, não apareceu ninguém do desporto, nunca apareceu e eu já gostava de provas de futebol desde pequenino. O meu tio bisavô fez parte da primeira equipa do Porto que foi campeã nacional por acaso, chamava-se Nunes. Serei um sócio atento, dedicado e, tal como nas outras atividades da minha vida, totalmente livre para dar a minha opinião", acrescentou Rui Moreira.O edil foi ainda questionado sobre a polémica com Sérgio Conceição, que marcou parte do último verão. "Não, não fiquei nada escaldado", resumiu, para depois dizer: "Não é uma questão de ser sanado, o treinador do FC Porto é um funcionário do FC Porto."