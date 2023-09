Rui Moreira arrasou Sérgio Conceição e Fernando Madureira não o perdoou

Mais uma polémica instalada no seio do Dragão. Esta terça-feira, foi colocado a circular, nas redes sociais, um print de uma alegada publicação de Rui Moreira no Facebook, feita na sua conta pessoal e privada, onde o presidente da Câmara Municipal do Porto terá arrasado Sérgio Conceição. "Temos um treinador falhado", terá escrito o referido elemento do Conselho Superior do FC Porto.Posteriormente, o JN revelou ter "confirmado a veracidade" da postagem "junto a fonte próxima de Rui Moreira".Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, não perdoou Rui Moreira e, nas histórias do Instagram, reagiu de pronto. "Falhado é o presidente da Câmara arguido num processo de corrupção", escreveu e, acrescentou depois: "Vergonha é ser eleito pelos sócios e não comparecer nas reuniões do Conselho [Superior]."Voltando ao comentário de Rui Moreira, feito como resposta a uma outra publicação no Facebook, o presidente da CM Porto atira: "Agora teremos o Mini [n.d.r.: Francisco Conceição]. Que saiu a dizer mal e de borla. E o Sérgio Conceição de volta a fazer cenas no banco. E continua tudo cego. Culpam a SAD, os jogadores, os árbitros, o VAR, até o apanha-bolas, o anti-jogo dos adversários... ninguém vê o óbvio. Temos um treinador falhado. Agradeçamos o passado e xau que se faz tarde. Porque com ele não vamos lá. E não tem fair-play."Recorde-se que, na qualidade de elemento do Conselho Superior do FC Porto, esta não foi a primeira vez que Rui Moreira terá usado o Facebook para criticar Sérgio Conceição. Após a derrota frente ao Rio Ave, na época passada, acusou a equipa técnica de ser "a mais cara da Liga" e disse, entre outras tiradas, que a equipa "com laterais fracos e centrais lentos parece o Argoncilhe".