Rui Pinto: «A gratidão a Pinto da Costa nunca se poderá obstar à realização de uma auditoria forense»

Atento à realidade do FC Porto, Rui Pinto reagiu nas redes sociais ao anúncio de André Villas-Boas como candidato à presidência dos dragões, que assume ter peso mas tem também algumas "interrogações"."É uma candidatura com peso, mobilizadora, projectada para o futuro, mas ainda com muitas interrogações. Chegou o momento de André Villas-Boas colocar as cartas na mesa, apresentar claramente as suas ideias, o seu projecto, e revelar quem o acompanhará", escreveu num primeiro 'tweet' o pirata informático.Depois, numa outra publicação, Rui Pinto fez alusão à expressão "gratidão" utilizada por Villas-Boas em relação a Pinto da Costa . "A gratidão a Pinto da Costa nunca poderá obstar à realização de uma auditoria forense aos últimos 20 anos de gestão, cujas conclusões sejam apresentadas publicamente, para que todos percebam como foi possível ao FC Porto atingir uma situação financeira calamitosa, doa a quem doer".